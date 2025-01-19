Ищем специалиста по 3D анимации / риггингу / мокапам. Работа заключается в полном цикле переноса анимации с видео или раскадровки на 3D модель с последующим клинапом. Вероятнее всего, будем переносить анимации с видео, motion capture, блендить готовые анимации. Навыки: Blender (или альтернативный софт, который легко интегрируется в Блендер), риггинг моделей (гуманойд), его настройка и фиксация багов, редактирование keyframes, curves, easing, склеивание анимаций, очистка мокапов (клинап), понимание основ анимации. Плюсом будут: работа с анимациями танцев, умение подстроить анимацию под BPM муз.трека, опыт переноса анимаций с видео или работы с motion capture, опыт использования нейронок для переноса движений с видео.