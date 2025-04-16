Аниматор для кинетической инсталляции

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  2. Анимация
Закрыт2 заявки7 просмотров

Для уникального проекта требуется аниматор для кинетической инсталляции. Необходимо анимировать движение и специфические параметры в софте, а затем экспортировать данные в обсуждаемом формате. Данные будут интегрированы и проверены с разработчиком на конечной инсталляции. Ожидается знание законов классической анимации, опыт в создании световых шоу как плюс и знание софта, как Maya, Blender, Cinema4D и др. Примеры работ отправлять.

Blender
9 дней назад
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