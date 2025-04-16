Ищется моушен дизайнер для создания креативов в сфере gambling. Требуется опыт в создании видео и липсинг-анимации, уверенное использование ИИ-инструментов и наличие портфолио. Работа удалённо с возможностью обсуждения зарплаты.
Аниматор для кинетической инсталляции
Для уникального проекта требуется аниматор для кинетической инсталляции. Необходимо анимировать движение и специфические параметры в софте, а затем экспортировать данные в обсуждаемом формате. Данные будут интегрированы и проверены с разработчиком на конечной инсталляции. Ожидается знание законов классической анимации, опыт в создании световых шоу как плюс и знание софта, как Maya, Blender, Cinema4D и др. Примеры работ отправлять.
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