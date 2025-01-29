Требуется создание анимированного ролика длительностью 60 секунд с озвучкой для компании, занимающейся цифровым транспортом и установкой GPS. Пример ролика представлен в ссылке. Необходимо учесть специфику компании и разработать привлекательный видеоконтент.
Аниматор для презентации-гайда по онбордингу клиентов
Требуется дизайнер-аниматор для создания анимации презентации-гайда по онбордингу клиентов. Необходимо сделать 6-7 слайдов, каждый из которых будет посвящён определённому этапу онбординга. Пожалуйста, присылайте примеры работ в личные сообщения.
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