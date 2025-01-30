Необходим аниматор для создания анимированного видео в стиле мультика для крипто-проекта. Обязательное условие - наличие портфолио. Бюджет обсуждается.
Аниматор для тизера полнометражного фильма
Я ищу аниматора, который работает в Blender, для проектной работы над тизером полнометражного эпично-фантастического фильма.
Уровень анимации должен быть для кино, и соответствующие работы должны быть в портфеле.
Это неполная занятость до 30.01.2025.
Стиль проекта - реализм, и опыт работы в кино, анимации или моушн графике обязателен.
Формат работы - полная удаленка.
Пожалуйста, присылайте свое портфолио, доступность и ставку.
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