Я ищу аниматора, который работает в Blender, для проектной работы над тизером полнометражного эпично-фантастического фильма.

Уровень анимации должен быть для кино, и соответствующие работы должны быть в портфеле.

Это неполная занятость до 30.01.2025.

Стиль проекта - реализм, и опыт работы в кино, анимации или моушн графике обязателен.

Формат работы - полная удаленка.

Пожалуйста, присылайте свое портфолио, доступность и ставку.