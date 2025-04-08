Аниматор-художник для YouTube-проекта

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Закрыт4 заявки18 просмотров

Ищем аниматора-художника для YouTube-проекта. Задача включает разработку анимации по сценарию и создание иллюстраций в едином стиле. Необходим опыт в анимации и иллюстрации. Условия удаленной работы и возможность долгосрочного сотрудничества. Пожалуйста, предоставьте портфолио, сроки выполнения и стоимость услуг.

Создание анимацийСоздание иллюстраций
24 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Роман
 
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