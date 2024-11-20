Аниматор Senior-уровня для анимации модельки человека

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Ищем аниматора Senior-уровня для выполнения конкретной задачи по анимации модельки человека. Важно наличие опыта в рекламных проектах, а также опыт в анимации камер и чувство ритма. Также требуется опыт в миксе анимаций из Mixamo. Бюджет по договоренности.

Анимация персонажей
3 месяца назад
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