Ищем аниматора Senior-уровня для выполнения конкретной задачи по анимации модельки человека. Важно наличие опыта в рекламных проектах, а также опыт в анимации камер и чувство ритма. Также требуется опыт в миксе анимаций из Mixamo. Бюджет по договоренности.