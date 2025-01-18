Необходимо разработать анимацию бега для готового 2D пиксельного персонажа. Бюджет заказа составляет 100 рублей. Ожидается качественная реализация анимации.
Аниматоры для мультсериала (анимация персонажей)
Ищем аниматоров-риггеров для создания юмористического мультсериала, симбиоз вселенной Гроунинга и Гравити Фолз. Оплата 500-600р за секунду анимации, составление договора, подписание НДА. Необходимо делать минуту анимации в месяц. Рассматриваем дальнейшее сотрудничество. Работа с готовыми риггами в программе Toon Boom версии 20-21. Выполнение небольшого тестового задания (неоплачиваемое).
Заявки фрилансеров
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