Аниматоры для мультсериала (анимация персонажей)

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Закрыт1 заявка12 просмотров

Ищем аниматоров-риггеров для создания юмористического мультсериала, симбиоз вселенной Гроунинга и Гравити Фолз. Оплата 500-600р за секунду анимации, составление договора, подписание НДА. Необходимо делать минуту анимации в месяц. Рассматриваем дальнейшее сотрудничество. Работа с готовыми риггами в программе Toon Boom версии 20-21. Выполнение небольшого тестового задания (неоплачиваемое).

3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Никита
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад