Ищется аниматор для уникальной кинетической инсталляции. Необходимо анимировать движение и параметры в программном обеспечении, а также экспортировать данные в нужном формате. Знание законов анимации и опыт в создании световых шоу приветствуются. Примеры работ обязательны для предоставления.
Анимационный ролик (Ae,Pr,Au)
Нужно создать анимационный ролик на любую тему.
Время ролика не меньше 1 мин.
Например - рассказ о чём-то. (реклама приложения)
Снизу файл с примером видео
https://drive.google.com/drive/folders/1UXPWROXst5yCTpJQpOcUJvxk7lBGhmfB?usp=sharing
Картинки можно генерировать или брать стоковые.
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