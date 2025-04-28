Ищется аниматор для уникальной кинетической инсталляции. Необходимо анимировать движение и параметры в программном обеспечении, а также экспортировать данные в нужном формате. Знание законов анимации и опыт в создании световых шоу приветствуются. Примеры работ обязательны для предоставления.