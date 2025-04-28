Анимационный ролик (Ae,Pr,Au)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Открыт3 заявки39 просмотров

Нужно создать анимационный ролик на любую тему.
Время ролика не меньше 1 мин.

Например - рассказ о чём-то. (реклама приложения)
Снизу файл с примером видео
https://drive.google.com/drive/folders/1UXPWROXst5yCTpJQpOcUJvxk7lBGhmfB?usp=sharing

Картинки можно генерировать или брать стоковые.

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