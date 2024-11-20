Нужно сделать простой мультик на 3 минуты уровня начинающего, обязательно в Adobe Animate, мне потребуется исходный файл проекта.



Пример: https://drive.google.com/file/d/1Tp1rYZqoKP3OVbDmxm2mG0IFlJ-28yjd/view?usp=sharing



Требования к анимационному ролику

Сюжет ролика придумывается самостоятельно, за основу можно взять сюжет песни или другого произведению. Он должен быть завершёнными логичным.

Тематика сюжета может быть любой (комедия, драма, фантастика, детектив и т.д.)

Должна быть представлена раскадровка ролика

Ролик должен длиться не менее 3 минут, при этом титры в конце ролика, не входят в основное время

Создается в программе Adobe Animate, размер холста не менее Full HD(1920x1080), частота кадров от 24 FPS .

Все элементы ролика должны быть выполнены в едином стиле и отрисованы самостоятельно (можно использовать для рисования другие программы), используйте векторную графику

В ролике должно присутствовать звуковое сопровождение: фоновая музыка, соответствующая сюжету; озвучка диалогов, синхронизированная с анимацией губ; звуковые эффекты (например, шаги, шум ветра, звуки действий) – минимум 3 разных звуковых эффекта

Обязательные элементы анимации:

Маски – минимум 1 пример использования маски для создания эффекта (например, переход между сценами или выделение объекта).

Покадровое движение – минимум 1 сцена, где используется покадровая анимация (например, движение глаз, мигание света в окнах и т.п.).

Символы и анимация в них - минимум 5 символов с анимацией в них (например мигающие огни, глаза, ходьба и т.п.)

Кости – минимум 1 персонаж или объект с использованием костей для анимации.

Деформация ресурсов – минимум 1 использование

Эффекты – минимум 1 (например, блюр, свечение, частицы и т.п.)

Морфинг – минимум 1 пример плавного изменения формы объекта

Использование текста – минимум 1 пример анимированного текста (например, появление, исчезновение титров или девормирование названия).

Липсинг – минимум 1 сцена с анимацией губ персонажа под озвучку (если в ролике не присутствует такая сцена, добавьте в титрах или в заставке)

В конце ролика добавьте титры (для указания авторства и лицензий на звуковые элементы используемые вами в анимации)

Итоговый ролик экспортируется в MP4 (H.264 в настройках программы).

Рекомендации по работе:

Начните с разработки сценария и раскадровки, чтобы чётко представлять структуру ролика.

Создайте все необходимые ресурсы (персонажи, фоны, объекты) заранее.

Разбейте работу на этапы: подготовка материалов, анимация, добавление звука, финальная сборка.

Тестируйте ролик на каждом этапе, чтобы избежать ошибок.

Рекомендации по структуре ролика:

Заставка – название ролика, можете создать заставку для представления авторства (логотип вуза или придумать свой собственный)

Основная часть – развёрнутый сюжет с использованием всех обязательных техник.

Экспозиция – введение зрителя в историю. Представление главных героев, обстановки и основной задачи.

Завязка – появление конфликта или проблемы, которая будет двигать сюжет.

Развитие действия – процесс решения проблемы или преодоления препятствий.

Кульминация – ключевой момент истории, где достигается пик напряжения или эмоций.

Развязка – завершение истории, решение проблемы или вывод из конфликта.

Титры – список используемых ресурсов (музыка, звуки, вдохновение), имя автора