Требуется специалист для разработки раскадровки или аниматика по готовому сценарию. Ожидается качественная визуализация и проработка ключевых моментов. Бюджет обсуждается.
Анимационный ролик, простой мультик на 3 минуты уровня начинающего.
Нужно сделать простой мультик на 3 минуты уровня начинающего, обязательно в Adobe Animate, мне потребуется исходный файл проекта.
Пример: https://drive.google.com/file/d/1Tp1rYZqoKP3OVbDmxm2mG0IFlJ-28yjd/view?usp=sharing
Требования к анимационному ролику
Сюжет ролика придумывается самостоятельно, за основу можно взять сюжет песни или другого произведению. Он должен быть завершёнными логичным.
Тематика сюжета может быть любой (комедия, драма, фантастика, детектив и т.д.)
Должна быть представлена раскадровка ролика
Ролик должен длиться не менее 3 минут, при этом титры в конце ролика, не входят в основное время
Создается в программе Adobe Animate, размер холста не менее Full HD(1920x1080), частота кадров от 24 FPS .
Все элементы ролика должны быть выполнены в едином стиле и отрисованы самостоятельно (можно использовать для рисования другие программы), используйте векторную графику
В ролике должно присутствовать звуковое сопровождение: фоновая музыка, соответствующая сюжету; озвучка диалогов, синхронизированная с анимацией губ; звуковые эффекты (например, шаги, шум ветра, звуки действий) – минимум 3 разных звуковых эффекта
Обязательные элементы анимации:
Маски – минимум 1 пример использования маски для создания эффекта (например, переход между сценами или выделение объекта).
Покадровое движение – минимум 1 сцена, где используется покадровая анимация (например, движение глаз, мигание света в окнах и т.п.).
Символы и анимация в них - минимум 5 символов с анимацией в них (например мигающие огни, глаза, ходьба и т.п.)
Кости – минимум 1 персонаж или объект с использованием костей для анимации.
Деформация ресурсов – минимум 1 использование
Эффекты – минимум 1 (например, блюр, свечение, частицы и т.п.)
Морфинг – минимум 1 пример плавного изменения формы объекта
Использование текста – минимум 1 пример анимированного текста (например, появление, исчезновение титров или девормирование названия).
Липсинг – минимум 1 сцена с анимацией губ персонажа под озвучку (если в ролике не присутствует такая сцена, добавьте в титрах или в заставке)
В конце ролика добавьте титры (для указания авторства и лицензий на звуковые элементы используемые вами в анимации)
Итоговый ролик экспортируется в MP4 (H.264 в настройках программы).
Рекомендации по работе:
Начните с разработки сценария и раскадровки, чтобы чётко представлять структуру ролика.
Создайте все необходимые ресурсы (персонажи, фоны, объекты) заранее.
Разбейте работу на этапы: подготовка материалов, анимация, добавление звука, финальная сборка.
Тестируйте ролик на каждом этапе, чтобы избежать ошибок.
Рекомендации по структуре ролика:
Заставка – название ролика, можете создать заставку для представления авторства (логотип вуза или придумать свой собственный)
Основная часть – развёрнутый сюжет с использованием всех обязательных техник.
Экспозиция – введение зрителя в историю. Представление главных героев, обстановки и основной задачи.
Завязка – появление конфликта или проблемы, которая будет двигать сюжет.
Развитие действия – процесс решения проблемы или преодоления препятствий.
Кульминация – ключевой момент истории, где достигается пик напряжения или эмоций.
Развязка – завершение истории, решение проблемы или вывод из конфликта.
Титры – список используемых ресурсов (музыка, звуки, вдохновение), имя автора
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