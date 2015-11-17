Анимационное меню для сайта

Флаг можно посмотреть здесь http://flag5.ulmfamily.ru/ Срочно. Пишите цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт fireworkplus.ru нужно создать анимационное меню на подобии сайта www.feeriya.ru можно попроще, самое главное чтобы меню было из картинок.
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