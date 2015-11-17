Анимационное меню для сайта

есть флеш-баннер. В нем - надпись (типа Акция до ХХ.ХХ.2015: дарим ХХХ грн.) Мы в этой надписи сейчас можем редактировать только цифры (дату и размер бонуса), а нужно сделать, чтобы можно было редактировать всю надпись. как ...