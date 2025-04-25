Анимация 25 обучающих видео

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Открыт8 заявок56 просмотров

Приветствую. Требуется анимация для 25 обучающих видео на тему финансов. Озвучка, раскадровка и графика уже готовы, нужно только сделать анимацию. Пример видео прикреплен ниже. Ищем ответственного фрилансера, который сможет четко соблюдать сроки (обсуждаются отдельно) и обеспечить качество не ниже указанного в примере. Полный список уроков с продолжительностью прилагается. Спасибо!

Adobe After EffectsМоушн-дизайнСоздание анимацийСоздание видео
12 дней назад
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#1
Анимация
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