Приветствую. Требуется анимация для 25 обучающих видео на тему финансов. Озвучка, раскадровка и графика уже готовы, нужно только сделать анимацию. Пример видео прикреплен ниже. Ищем ответственного фрилансера, который сможет четко соблюдать сроки (обсуждаются отдельно) и обеспечить качество не ниже указанного в примере. Полный список уроков с продолжительностью прилагается. Спасибо!