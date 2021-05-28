Анимация авторской картины

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Завершен1 заявка62 просмотра

Создание анимации по ТЗ

4 года назад
Seo-optimizator
54 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$34
3 дня
Приятно иметь дело с людьми, которые понимают поставленную задачу и сами же помогают улучшить фантазии заказчика. Пётр один из не многих исполнителей, которому можно полностью доверить свой проект. Спасибо Пётр. Рад сотрудничеству с Вами на все 100%.
Тоже было приятно посотрудничать Станислав.Обращайтесь еще

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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