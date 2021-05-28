Анимация авторской картины

Приятно иметь дело с людьми, которые понимают поставленную задачу и сами же помогают улучшить фантазии заказчика. Пётр один из не многих исполнителей, которому можно полностью доверить свой проект. Спасибо Пётр. Рад сотрудничеству с Вами на все 100%.