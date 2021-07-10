Анимация авторской картины #5

Требуется разработать 6 анимационных видео креативов для игры 'Найди 5 отличий'. Каждый креатив должен включать уровни с различными темами, такими как фентези, зомби, военная стратегия и спорт. Необходима проработка интерактивных элементов, чтобы вовлечь пользователей и мотивировать их находить отличия. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в каждой теме.