Требуется создать анимацию, показывающую работу специалистов по обслуживанию здания. Все детали будут предоставлены в техническом задании. Нужна готовность к началу работы в ближайшее время.
Анимация бабочки 12 секунд
Необходим аниматор для создания реалистичной анимации бабочки с длительностью 12 секунд. Анимация должна включать в себя полет, повороты, посадку и момент, когда бабочка чистит усики при посадке.
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