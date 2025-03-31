Анимация бабочки 12 секунд

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Закрыт4 заявки33 просмотра

Необходим аниматор для создания реалистичной анимации бабочки с длительностью 12 секунд. Анимация должна включать в себя полет, повороты, посадку и момент, когда бабочка чистит усики при посадке.

Создание анимаций
месяц назад
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