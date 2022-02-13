Анимация для модели Facerig

Приветствую! Требуется добавить анимацию для уже готовой 3д модели (анимация положения головы, губ и мимики и т.д.) и импортировать эту модель в программу Facerig

Требования:

- 3D-аватар должен импортироваться в программу Facerig и полноценно работать в этой программе;

- 3D-аватаром должны поддерживаться анимация положения головы, губ и мимики (как в предустановленных 3D-аватарах программы);

- В какой программе будет создаваться анимация непринципиально, главное – он должен импортироваться и работать в Facerig.