Анимация готового логотипа

Необходимо доработать анимированный логотип. Сам логотип можно посмотреть здесь petroin.ru . Необходимо сделать точно такой же, только что бы вращающаяся часть была подсвечена так же как и стационарная. Из исходников есть все, покадрово в psd. Разбито по слоям.