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Анимация готового логотипа
Необходимо доработать анимированный логотип. Сам логотип можно посмотреть здесь petroin.ru . Необходимо сделать точно такой же, только что бы вращающаяся часть была подсвечена так же как и стационарная. Из исходников есть все, покадрово в psd. Разбито по слоям.
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