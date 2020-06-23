Анимация готовой работы

Есть набор, 6-7 живописных работ, их фото в хорошем разрешении необходимо слегка анимировать. То есть каждая работа это готовая мизансцена, нужно просто добавить динамики ( персонажи которые приветствуют друг друга - машут руками, персонажи стоящие с инструментами покачиваются в такт и немного двигаются изображая игру, персонажи застывшие в каких то действиях изображают некоторыми движениями совершение этих действий. Подробно, по каждой мизансцене будет ТЗ. Хронометраж ~4.30 минут.

Итого примерные расценки и сроки. Спасибо.