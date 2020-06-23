Анимация готовой работы

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Закрыт1 заявка175 просмотров

Есть набор, 6-7 живописных работ, их фото в хорошем разрешении необходимо слегка анимировать. То есть каждая работа это готовая мизансцена, нужно просто добавить динамики ( персонажи которые приветствуют друг друга - машут руками, персонажи стоящие с инструментами покачиваются в такт и немного двигаются изображая игру, персонажи застывшие в каких то действиях изображают некоторыми движениями совершение этих действий. Подробно, по каждой мизансцене будет ТЗ. Хронометраж ~4.30 минут.

Итого примерные расценки и сроки. Спасибо.

5 лет назад
guest_15928582045563
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Design_R
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$58
2 дня
Escrow
Здравствуйте, спасибо за опыт выполнения такой работы. Если у вас до сих пор, остались какие то не решенные вопросы, я готов дополнить работу.

Заявки фрилансеров

Design_R
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад

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