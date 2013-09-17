Анимация игрового персонажа в 3dsMax

Требуется сделать небольшую флешку по детекту ряда параметров браузера и компа, и передать результат в пхп. Параметры это язык системы, список шрифтов компа и т.д. в общем всего 10 параметров примерно. Требуется сделать быстро и недорого, и ...
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Есть модель персонажа, с настроенным материалом, текстурами. Ее нужно привязать к скелету и заанимировать в 3dsMax.
Подробности в приложенном документе.
По оплате – жду ваших предложений.
Сроки – до месяца.
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