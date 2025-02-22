Анимация Карт - Шортсы

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки17 просмотров

Нужен человек, который сможет делать шортсы по анимациям карт (AE Geolayers) (60 сек).
Вам нужно нужно будет самому составлять тему и текст для видео и затем анимировать под текст в АЕ.
Примеру скину в лс

Adobe After EffectsМонтаж видеороликовСоздание анимаций
2 месяца назад
guest_1729410952456
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месяц назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
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Анимация
Євген
 
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2 месяца назад