Анимация Карт - Шортсы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрытнет заявок28 просмотров

Нужен человек, который сможет делать шортсы по анимациям карт (AE Geolayers) (60 сек).
Вам нужно нужно будет самому составлять сюжет и текст (примеры я дам) для видео и затем анимировать под текст в АЕ.
Пример видео прикрепляю. Пишите в лс, сможете ли повторить такое видео и вашу цену за 1 видео.

Adobe After EffectsСоздание анимаций
2 месяца назад
guest_1729410952456
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров