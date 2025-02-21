Ищется специалист для создания анимационных шортсов по картам с использованием AE Geolayers. Необходимо самостоятельно разработать тему и текст для видео длиной 60 секунд, а затем анимировать его в After Effects. Примеры будут предоставлены. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Анимация Карт - Шортсы
Нужен человек, который сможет делать шортсы по анимациям карт (AE Geolayers) (60 сек).
Вам нужно нужно будет самому составлять сюжет и текст (примеры я дам) для видео и затем анимировать под текст в АЕ.
Пример видео прикрепляю. Пишите в лс, сможете ли повторить такое видео и вашу цену за 1 видео.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $12Анимация2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $500
Требуется создать короткие 2D-анимации для дня рождения с одной статичной локацией. Необходимо реализовать анимацию девушек, пришедших на праздник, с реалистичными движениями и звуковым сопровождением. Анимация должна включать реальный торт и быть на высоком уровне качества. Оплата производится заранее.Анимация3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется разработка анимации для быка, который бежит в одну сторону, разворачивается на 180 градусов, снова бежит, останавливается поесть травы и затем движется к пользователю. Задача срочная, детали будут обсуждены дополнительно.Анимация8 заявокЗакрытмесяц назад
- $200
Необходимо создать 5-секундный анимационный ролик с изображением кекса. Референсы будут предоставлены. Срок выполнения работы составляет 5 дней. Ожидается качественная анимация, соответствующая предоставленным материалам.Анимация11 заявокЗакрытмесяц назад
- $20
Требуется разработать пиксельную анимацию для персонажа, включающую движения ходьбы, бега, прыжка и стрельбы. Персонаж предоставляется в любом формате, ожидается качественная анимация для использования в проектах.Анимация1 заявкаЗакрытмесяц назад
Ищется моушн-дизайнер для разработки анимации рекламного ролика длительностью 10-12 секунд. Требуется профессиональное качество, хорошая графика и динамика. Концепция будет предоставлена. Необходимо создать запоминающийся и привлекательный ролик для эффективной передачи рекламного сообщения.Анимация4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется специалист для создания анимированной презентации с визуализацией правил игры. Необходимо разработать стильную и сложную анимацию, используя готовые вектора карточек и сценарий. Итоговое видео должно длиться не более пяти минут. Срок выполнения - до завтрашнего дня.Анимация2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки анимированного персонажа. Необходимы навыки анимации и создание уникального визуального стиля. Опыт в анимации будет плюсом. Работа предполагает создание оригинального персонажа с учетом требований к анимации.Анимация2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Разработка анимационных спецэффектов для проектора, включая виртуальное пространство с полным погружением, голографические проекции и эффекты, реагирующие на движение моделей. Необходимо создать уникальные визуальные элементы, которые будут взаимодействовать с физическими моделями на подиуме, добавляя динамику и захватывающий опыт для зрителей.Анимация1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать анимацию для VOICE с использованием SPINE. Необходимо создать цветное цифровое изображение, напоминающее Siri, которое будет реагировать на голосовые команды. Ожидается качественная проработка деталей и отзывчивость изображения.Анимация3 заявкиЗакрыт2 месяца назад