Нужен человек, который сможет делать шортсы по анимациям карт (AE Geolayers) (60 сек).

Вам нужно нужно будет самому составлять сюжет и текст (примеры я дам) для видео и затем анимировать под текст в АЕ.

Пример видео прикрепляю. Пишите в лс, сможете ли повторить такое видео и вашу цену за 1 видео.