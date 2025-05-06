Необходимо закончить анимацию веб-сервиса в After Effects. Имеется рендер на 95%, требуется добавить один экран, сделать стоп кадры, внести текст и добавить скриншот в конце. Опыт работы в AE обязателен для сохранения стилистики проекта.
Анимация логотипа бренда для рилзов
Нужен дизайнер для создания анимации логотипа бренда. Задача заключается в разработке анимационных движений для рилзов. Примеры работ необходимо отправить в личное сообщение.
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