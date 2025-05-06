Анимация логотипа бренда для рилзов

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Открыт3 заявки15 просмотров

Нужен дизайнер для создания анимации логотипа бренда. Задача заключается в разработке анимационных движений для рилзов. Примеры работ необходимо отправить в личное сообщение.

ReelsАнимация логотипов
день назад
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