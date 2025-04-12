Анимация логотипа для компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок49 просмотров

Требуется 2D-моушен дизайнер для анимации логотипа компании. Необходимо создать два 3-секундных ролика с креативной анимацией пэкшота. Пожалуйста, отправляйте свои портфолио в личные сообщения.

Анимация логотиповМоушн-дизайн
16 дней назад
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