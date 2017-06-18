Анимация логотипа по готовым PSD макетам

Необходимо создать рекламный ролик на 20-30 секунд. Анимация. Для продукта: http://estiscloud.com/ Присылайте свои работы и цены - будем договариваться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Необходимо сделать плавную и зацикленную анимированную гифку логотипа согласно нарисованным в psd файлам.
Материалы
Пример того как все должно работать:
Требование к исходникам
Разрешение: 1920х1080
Файлы: MPG4 и GIF (сжать как можно лучше)
Оплата
На карту физ лица. 50% до начала работ и 50% после сдачи.
Сроки
Анимация должна быть готова через 24 часа после предоплаты.
Тех задание
https://docs.google.com/document/d/1w-FZ_r1CdBFaE3k3mZNW5yI-hIHeByWMJ4UmQ6yZsE0/edit
Контакты для связи
Павел Симонов
+7 927 507 14 14 (whatsapp)
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