Анимация музыки - надо сделать рисованные мультики - истории для моей музыки

Надо рисованные (или АИ) настроенческие “мультики - истории” для моей музыки, от 3 минут.

в идеале с одним и тем же персонажем - (например, девушка с гитарой и маленькая собачка) - прогулка в лесу, на берегу моря, в кафе, встреча с кошечкой, на качелях, перед сном, и тд. Главная идея - подчеркнуть настроение музыки, и оживить видеоклипом.

Пример моей музыки:

https://youtu.be/-LKwsvlooTM?si=HqhdCtcGnCbjfegH

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n0g-MxGkfg5hhEnoe8Fk0UMTxUyOxTpfg

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lbl4uYJikm2MtIUmzxFx7CcsMsvmu_RUM