Анимация на основе картинки

Сфера -экология, инновации и технологии Мы - развивающаяся фирма, в нашем регионе без конкуренции Хотим прокачать свой Инстаграмм , будем делать информационно-развлекателтный контент ! Длительность ролика 1 мин Платим за результат !!! ТЗ сформировано,нужна лишь ваша магия
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Из картинки нужно сделать ~10 секундную анимацию,на изображение будет маленький логотип и название с подписью.Хотелось бы чтоб это все по одной букве, как-бы "выезжало" и собиралось в текст или как-бы из зажиющихся точек появлялось.Вообщем не вредный,обсудим.Сделать нужно за пару дней.
С ценой в ЛС, дальше свяжемся и обсудим детали по телеграмму или Вайберу
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