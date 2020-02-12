Анимация на основе картинки

Из картинки нужно сделать ~10 секундную анимацию,на изображение будет маленький логотип и название с подписью.Хотелось бы чтоб это все по одной букве, как-бы "выезжало" и собиралось в текст или как-бы из зажиющихся точек появлялось.Вообщем не вредный,обсудим.Сделать нужно за пару дней.

С ценой в ЛС, дальше свяжемся и обсудим детали по телеграмму или Вайберу