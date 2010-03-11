Анимация персонажей

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок335 просмотров

Есть 5 мультяшных персонажей в векторе.

Необходимо для каждого персонажа создать по 5-6 мувиков:

1)-походка

2-6) 4-5 движений (повернуться, почесать подбородок, стать руки в боки и т.п.)

Анимация должна быть мультяшной, анатомически правильной, это должен быть не растр, который растягивается, а вектор, который движется.

И качество такое, чтобы пиксели не бились при движении. Мувики нужны для налажением на другой фон.

15 лет назад
DSkip
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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