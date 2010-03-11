Анимация персонажей

Есть 5 мультяшных персонажей в векторе.

Необходимо для каждого персонажа создать по 5-6 мувиков:

1)-походка

2-6) 4-5 движений (повернуться, почесать подбородок, стать руки в боки и т.п.)

Анимация должна быть мультяшной, анатомически правильной, это должен быть не растр, который растягивается, а вектор, который движется.

И качество такое, чтобы пиксели не бились при движении. Мувики нужны для налажением на другой фон.