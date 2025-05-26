Необходимо выполнить анимацию речи для 3D модели с использованием лицевой анимации. Предпочтительно использование blendshapes в Autodesk Maya, но открыты к другим методам рига. Модель уже готова к анимации и предоставляются подготовленные blendshapes из отдельного проекта. В качестве референсов можно взять качественные примеры лицевой анимации, такие как Love, Death Robots, синематики Diablo 4, Assassins Creed и другие. Применение motion capture не планируется, но может быть обсуждено. Бюджет будет оговорен в процессе общения.