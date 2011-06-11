Анимация роботов

$100
АнимацияЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Я занимаюсь созданием браузерной игры в жанре "Игры для программистов".

В этой игре каждый игрок программирует своего робота и выпускает его на арену, где робот сражается с роботами других игроков.

Анимации в игре сделаны на HTML5 Canvas.

Грубый пример (нарисовано мной ) http://ilfate.ru/robot/demo_fight/ (Потребуется современный браузер FF или Chrome)

Подробное ТЗ на https://docs.google.com/document/d/1isxpOR0R5AXz1ljXIQEPjnH2lbbTbkdQxvPthFwVFF4/edit?hl=ru&authkey=CNWi9NwN

13 лет назад
ilfate
Илья 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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