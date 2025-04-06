Добрый день!

Проект – шахматный курс с нуля для детей младшего возраста.

Не обязательное, но предпочтительное условие, чтобы человек понимал, что такое шахматы. Поскольку курс для совсем маленьких – «до мобильный телефон» возраст» требуется фантазия для совмещения шахматной строгости с мультипликационным изображением. Действие будет разворачиваться на доске без перспективы. Нет пока понимания - 2D или 3D анимация.

Необходимо анимировать фигуры, клетки, буквы.

Каждая фигура и пешки должны иметь несколько состояний:

1. в спокойном положении

2. в состоянии передвижения (могут двигаться в разные стороны)

3. фигура отдает честь (при знакомстве с фигурами)

4. в состоянии атаки (атака у фигур может происходит в разных направлениях – это нужно учесть для различных фигур).

5. фигура побеждает другую фигуру

6. нападение на расстоянии

7. под нападением

8. фигура защищается перед взятием другой фигурой.

9. фигура, ставящая мат – или просто радостная фигура.

10. король при объявлении шаха

11. король при объявлении мата.

Клетки (в виде лиц)

1. Смотрят в разные стороны (4 направления)

2. Подмигивают

Буквы, когда их озвучивают.

Цена договорная.

Для окончательного решения будут необходимы 1-2 экскиза (за оплату)

Спасибо,

Евгений