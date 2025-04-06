Требуется Motion Designer для компании Private Inc., специализирующейся на арбитраже трафика. Ищем специалиста с опытом от 1 года и портфолио от 5 работ. Обязательные навыки: After Effects, Figma или Photoshop, работа со статикой и использование нейросетей. Предлагаем удаленную работу с высоким доходом и возможностями для профессионального роста.
Анимация шахматных фигур
Добрый день!
Проект – шахматный курс с нуля для детей младшего возраста.
Не обязательное, но предпочтительное условие, чтобы человек понимал, что такое шахматы. Поскольку курс для совсем маленьких – «до мобильный телефон» возраст» требуется фантазия для совмещения шахматной строгости с мультипликационным изображением. Действие будет разворачиваться на доске без перспективы. Нет пока понимания - 2D или 3D анимация.
Необходимо анимировать фигуры, клетки, буквы.
Каждая фигура и пешки должны иметь несколько состояний:
1. в спокойном положении
2. в состоянии передвижения (могут двигаться в разные стороны)
3. фигура отдает честь (при знакомстве с фигурами)
4. в состоянии атаки (атака у фигур может происходит в разных направлениях – это нужно учесть для различных фигур).
5. фигура побеждает другую фигуру
6. нападение на расстоянии
7. под нападением
8. фигура защищается перед взятием другой фигурой.
9. фигура, ставящая мат – или просто радостная фигура.
10. король при объявлении шаха
11. король при объявлении мата.
Клетки (в виде лиц)
1. Смотрят в разные стороны (4 направления)
2. Подмигивают
Буквы, когда их озвучивают.
Цена договорная.
Для окончательного решения будут необходимы 1-2 экскиза (за оплату)
Спасибо,
Евгений
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