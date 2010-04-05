Нужно в гифе оживить солнышко + девочку (ногами чтобы дёргала) и у солнышка чтобы лучики там больше меньше становились или крутились на ваш выбор ... есть 6wmz если понравится как сделаете добавлю еще но не ...
Анимация шапки сайта - Душевые кабины
Здравствуйте!
Сейчас заканчивается разработка сайта. Инет магазина по продаже душевых кабин.
В атаче скриншот, по ссылке psd (тут места на хватило чтоб закачать).
http://depositfiles.com/files/dsn942pt5
В шапке нужна flash анимация, какая? все на ваше усмотрение.
Победитель конкурса
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