Анимация шапки сайта - Душевые кабины

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен9 заявок574 просмотра
#1$50

Здравствуйте!

Сейчас заканчивается разработка сайта. Инет магазина по продаже душевых кабин.

В атаче скриншот, по ссылке psd (тут места на хватило чтоб закачать).

http://depositfiles.com/files/dsn942pt5

В шапке нужна flash анимация, какая? все на ваше усмотрение.

15 лет назад
ferumist
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
#1
Молодец. Все очень клево сделал, не мучал дурацкими вопросами и предварительными вариантами, а сразу выдал то что нужно. Сам придумал и сам сделал. +10
Отличный заказчик. Предоставлен нужный материал для разработки, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
#1

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