Анімація зображення

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Закрыт10 заявок354 просмотра

Добрий день! Шукаю людину, яка зможе анімувати зображення, яке я прикріпила нижче, у adobe after effects. Малюнок у форматі psd, деталі на картинці розділені на шари. Потрібно щоб гілля дерев хиталося, квітки кружляли чи тремтіли, блискіткі рухалися, а райдуга з‘являлась поступово. Ціна договірна! 

3 года назад
Daria_Vasy
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