Необходимо сделать пачку анимаций в любой программе (e.g. adobe animate), чтобы затем передать эти анимации программисту для реализации на микромаркете.

Микромаркет = "умный" холодильник, в нем куча датчиков в связке с AI-камерой для определения какой именно товар достают, роутер/модем.

Чтобы открыть микромаркет, необходимо либо приложить платежную карту к кард-ридеру, либо подойти с нашим моб приложением и он по блютузу определит кто подошел и разблокирует дверь.

Видео микромаркета (с 21ой секунды):

https://youtu.be/1WcoCpO1RMI?si=5Lw_eh4b1HXsJvaa&t=21

Видео самой светодиодной ленты:

https://www.dropbox.com/scl/fi/8i3s0970f4ar3ii0ejdeu/IMG_0175.MOV?rlkey=zgrjki9ee10cmc35iefuqc0o7&dl=0

Все анимации должны быть в цикле, пока программа не решит, что надо прекращать или запустить следующую анимацию.

Результат нужен в таком формате:

Каждая анимация должна быть описана почему именно вы так решили сделать и почему это для юзера будет понятно. Набор видео-файлов (или как лучше?) и общей идеей, один файл = одно состояние. Это надо в качестве демо для программиста, чтобы перенести вашу работу на микроконтроллер.

Ожидается, что будет продумано, понятно и красиво.

Имеем:

- Ленту с 304 светодиодами.

- 115 диодов на боковых стенках, 37 диодов сверху, и 37 снизу.

Размер светодиода 5х5мм, лежат на ленте с шагом 12мм по всему периметру двери холодильника.

Мы можем управлять яркостью каждого светодиода (от 0 до 100%) и цветом (любой RGB).

Из важного:

Ручка открытия двери микромаркета всегда находится в одном месте по-высоте, но может меняться сторона (слева или справа).

Сама ручка длинная - вдоль двери, как на видео выше.

Анимации:

1. Только включили новый микромаркет, который ожидает настройки. Настройка происходит через моб приложение админа по блютузу.

2. Когда микромаркет переведен в режим настройки через моб приложение админа:

2.1. Режим настройки активирован.

2.2. Микромаркет выходит на связь с сервером.

2.3. Микромаркет не смог выйти на связь с сервером.

2.4. Другая ошибка.

2. Когда микромаркет настроен (анимация для каждого события):

2.1. Микромаркет выходит на связь с сервером.

2.2. Микромаркет не смог выйти на связь с сервером.

2.3. Другая ошибка.

3. Микромаркет вообще недоступен по причине (анимация для каждой ошибки):

3.1. Нет связи.

3.2. Нет свежих товаров (все просрочены).

3.3. Другая причина.

4. Дверь разблокирована, можно открывать.

5. Юзер открыл дверь, микромаркет ожидает когда юзер возьмет товар.

6. Товар достали, покрутили в руках, но вернули на другую полку, холодильник требует положить товар обратно где взяли.

7. Дверь закрыли, обработка транзакции.

8. Транзакция успешна.

9. Режим, когда ничего не происходит, красивая анимация в цикле.

10. Режим, когда микромаркет увидел знакомого юзера и завлекает, три анимации:

10.1. От 1-го до 2х метров - "завлекает"

10.2. От 3см до 50см - "просит поднести телефон ближе" для разблокировки

10.3. Если телефон в течение 3х секунд был до 3 см рядом с ручкой двери, то затем идет анимация №4 - разблокирован и можно открывать.

11. Придумать универсальный переход между анимациями. Либо быстро завершать текущую, либо затухает и начинается следующая. Либо резкий переход...

Ниже идея для режима №4 (уверен, у вас интереснее получится):

Когда холодильник просит открыть дверь, можно зеленым мигать по длинне этой ручки или зеленый бегает вверх-вниз вдоль ручки.