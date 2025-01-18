Требуется специалист по 2D анимациям для создания видео для YouTube каналов. Работа может быть как сложной, так и шаблонной. Оплата зависит от выполненной работы, с возможностью получения премий за хорошие результаты. Открыты к долгосрочному сотрудничеству и тестовым проектам.
Анимацию светодиодной ленты для микромаркета
Необходимо сделать пачку анимаций в любой программе (e.g. adobe animate), чтобы затем передать эти анимации программисту для реализации на микромаркете.
Микромаркет = "умный" холодильник, в нем куча датчиков в связке с AI-камерой для определения какой именно товар достают, роутер/модем.
Чтобы открыть микромаркет, необходимо либо приложить платежную карту к кард-ридеру, либо подойти с нашим моб приложением и он по блютузу определит кто подошел и разблокирует дверь.
Видео микромаркета (с 21ой секунды):
https://youtu.be/1WcoCpO1RMI?si=5Lw_eh4b1HXsJvaa&t=21
Видео самой светодиодной ленты:
https://www.dropbox.com/scl/fi/8i3s0970f4ar3ii0ejdeu/IMG_0175.MOV?rlkey=zgrjki9ee10cmc35iefuqc0o7&dl=0
Все анимации должны быть в цикле, пока программа не решит, что надо прекращать или запустить следующую анимацию.
Результат нужен в таком формате:
Каждая анимация должна быть описана почему именно вы так решили сделать и почему это для юзера будет понятно.
Набор видео-файлов (или как лучше?) и общей идеей, один файл = одно состояние. Это надо в качестве демо для программиста, чтобы перенести вашу работу на микроконтроллер.
Ожидается, что будет продумано, понятно и красиво.
Имеем:
- Ленту с 304 светодиодами.
- 115 диодов на боковых стенках, 37 диодов сверху, и 37 снизу.
Размер светодиода 5х5мм, лежат на ленте с шагом 12мм по всему периметру двери холодильника.
Мы можем управлять яркостью каждого светодиода (от 0 до 100%) и цветом (любой RGB).
Из важного:
Ручка открытия двери микромаркета всегда находится в одном месте по-высоте, но может меняться сторона (слева или справа).
Сама ручка длинная - вдоль двери, как на видео выше.
Анимации:
1. Только включили новый микромаркет, который ожидает настройки. Настройка происходит через моб приложение админа по блютузу.
2. Когда микромаркет переведен в режим настройки через моб приложение админа:
2.1. Режим настройки активирован.
2.2. Микромаркет выходит на связь с сервером.
2.3. Микромаркет не смог выйти на связь с сервером.
2.4. Другая ошибка.
2. Когда микромаркет настроен (анимация для каждого события):
2.1. Микромаркет выходит на связь с сервером.
2.2. Микромаркет не смог выйти на связь с сервером.
2.3. Другая ошибка.
3. Микромаркет вообще недоступен по причине (анимация для каждой ошибки):
3.1. Нет связи.
3.2. Нет свежих товаров (все просрочены).
3.3. Другая причина.
4. Дверь разблокирована, можно открывать.
5. Юзер открыл дверь, микромаркет ожидает когда юзер возьмет товар.
6. Товар достали, покрутили в руках, но вернули на другую полку, холодильник требует положить товар обратно где взяли.
7. Дверь закрыли, обработка транзакции.
8. Транзакция успешна.
9. Режим, когда ничего не происходит, красивая анимация в цикле.
10. Режим, когда микромаркет увидел знакомого юзера и завлекает, три анимации:
10.1. От 1-го до 2х метров - "завлекает"
10.2. От 3см до 50см - "просит поднести телефон ближе" для разблокировки
10.3. Если телефон в течение 3х секунд был до 3 см рядом с ручкой двери, то затем идет анимация №4 - разблокирован и можно открывать.
11. Придумать универсальный переход между анимациями. Либо быстро завершать текущую, либо затухает и начинается следующая. Либо резкий переход...
Ниже идея для режима №4 (уверен, у вас интереснее получится):
Когда холодильник просит открыть дверь, можно зеленым мигать по длинне этой ручки или зеленый бегает вверх-вниз вдоль ручки.
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