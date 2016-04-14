Анимированная заставка для Youtube канала

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  2. Анимация
Завершен9 заявок266 просмотров

Хотим создать анимированную заставку ( видеоролик) для Youtube канала.

Длительность заставки - 10/15 сек.

Пример

https://www.youtube.com/watch?v=_7y5PEe24qE&ebc=ANyPxKpIMGVErLbFrpbNdONlH25yW6K9Wi0Gef345E5CE4ls97GQO4WpHoV9RS30Bckd6ibm47elnYfMndklAaLvDo9n5Zzmgg 

Идея для видео есть - ищем человека,который поможет воплотить ее в реальность

9 лет назад
blyndaangelar
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Colorsmile
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$45
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравилось работать с Вами) Четкое ТЗ, хорошая идея, хороший вкус)) Работать с таким заказчиком одно удовольствие)10 из 10) Буду рад дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Colorsmile
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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