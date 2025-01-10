Анимированный стикер-пак в Telegram

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Закрыт4 заявки18 просмотров

Требуется дизайнер для разработки анимированного стикер-пак для Telegram. Необходимо создать и анимировать стикеры. Ищем исполнителя с релевантным опытом и готовностью начать работу завтра. Бюджет по договоренности.

Создание стикеров
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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