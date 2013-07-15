Анимированный видеоролик 15-20 сек

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  2. Анимация
Завершен6 заявок254 просмотра

Создать рекламный видеоролик длительностью 15-20 секунд, не более.

Персонажи рисованные, анимированные, движения не сложные. Есть прототип персонажей в CDR (см. приложение).

Ролик нужен в двух вариантах разрешения: DV PAL (avi) 720x576 и 1920x1080

Сценарий в приложении.

Фото и примерные схемы кадров вышлю исполнителю.

12 лет назад
artemluzin
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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