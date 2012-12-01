Анимировать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен28 заявок248 просмотров

Требуется анимировать логотип для салона плитки и сантехники. Детали - исполнителю.

13 лет назад
Kdis
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$30
10 дней
Все сделано быстро, качественно и вовремя, спасибо будем продолжать сотрудничество
Отличный заказчик, рекомендую всем к сотрудничеству! Ростислав, в будущем надеюсь на сотрудничество.

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TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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