Анимировать персонажа из аниме что бы перелистовал страницы

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок48 просмотров

Анимировать персонажа из аниме что бы перелистовал страницы надо добавить наушники ему на голову что бы как будто он слушал музыку добавить название книги и добавить кружку и пар из кружки

3 месяца назад
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