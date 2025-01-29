Требуется разработка анимаций для светодиодной ленты в микромаркете. Анимации должны быть созданы в программе, такой как Adobe Animate, и переданы программисту для интеграции. Каждая анимация должна быть описана с учетом удобства для пользователя, включая циклы и переходы между состояниями. Учитываются различные ситуации, такие как активация режима настройки и успешная транзакция. Ожидается продуманный и красивый дизайн анимаций.