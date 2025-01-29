Требуется разработка анимации для логотипа телеграмм канала. Исполнитель должен иметь понимание темы канала и создать привлекательную анимацию, соответствующую его стилю.
Анимировать персонажа из аниме что бы перелистовал страницы
Анимировать персонажа из аниме что бы перелистовал страницы надо добавить наушники ему на голову что бы как будто он слушал музыку добавить название книги и добавить кружку и пар из кружки
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