Дизайн 3д анімації картинки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок78 просмотров

Треба зробити з картинки 3д анімацію. Всю детальну інформацію розповім в особисті.

Создание анимаций
3 месяца назад
Kovtunenko_Oleks
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Исмаил
 
21 год
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11 часов назад
29 отзывов
3 месяца назад
#1
Анимация
Лев
 
25 лет
3 месяца в сервисе
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Кирилл
 
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