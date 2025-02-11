Требуется разработать уникальный дизайн вырезов для карбоновой рамы дрона. Необходимо создать три пластины с вырезами, ширина которых не должна быть меньше 2мм, а углы всех вырезов должны быть закруглены. Важной частью является соблюдение рабочей зоны, обозначенной на предоставленных материалах.
Дизайн 3д анімації картинки
Треба зробити з картинки 3д анімацію. Всю детальну інформацію розповім в особисті.
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