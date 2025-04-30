Дизайн анимированных кастомных эмодзи

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  2. Анимация
Открыт1 заявка12 просмотров

Ищу дизайнера для разработки уникальных анимированных эмодзи, которые будут соответствовать определенным требованиям и стилю. Необходимо создать оригинальные и привлекательные эмодзи для использования в различных цифровых платформах. Ожидаю качественного и креативного подхода к работе.

21 час назад
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Заявки фрилансеров

Алексей
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
29 отзывов(-1)
20 часов назад