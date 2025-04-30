Дизайн анимированных кастомных эмодзи

Ищу дизайнера для разработки уникальных анимированных эмодзи, которые будут соответствовать определенным требованиям и стилю. Необходимо создать оригинальные и привлекательные эмодзи для использования в различных цифровых платформах. Ожидаю качественного и креативного подхода к работе.