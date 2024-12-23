Дизайн онбординга с анимацией

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Закрыт3 заявки33 просмотра

Шесть экранов онбординга для мобильного приложения с анимацией

Анимация для лого на превью

Общая стилистика проработана

ТЗ есть

Требования

Минимальный вес

Макксимальный эффект

Дизайн мобильных приложений
4 месяца назад
guest_1710247894562
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4 месяца назад