Требуется моушн дизайнер с опытом работы в гембле для выполнения анимационных проектов. Работа удаленная, без ограничений по доходу. Ожидается высокий уровень профессионализма и креативности.
Дизайн онбординга с анимацией
Шесть экранов онбординга для мобильного приложения с анимацией
Анимация для лого на превью
Общая стилистика проработана
ТЗ есть
Требования
Минимальный вес
Макксимальный эффект
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