Дизайн плюс анимация

По имеющемуся тексту и изображениям изготовить баннер в формате GIF размером 250Х180. Баннер о проведении акции (скидки на шкафы купе с ограничением во времени)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3. Возможна ли разработка ( дизайн) изображений для главной странице наподобие:
http://resource.sanygroup.com/images/20120215155102676.jpg
и
http://resource.sanygroup.com/images/20120215154528373.jpg
4. Также нужна флеш анимация. Возможен ли подбор изображений на заданную тематику и и их дизайн чтобы потом отдать флешерам и по итогу получить что то вроде:
http://www.volvogroup.com/group/russia/ru-ru/pages/group_home.aspx
интересуют расценки, время?
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