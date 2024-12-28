Дизайнер для анимации и графики

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок25 просмотров

Ищу хорошего дизайнера для выполнения различных задач, включая дизайн и анимацию для видеороликов, титры и подписи. Нужен ответственный, мобильный и оперативный специалист, который будет всегда на связи. Проекты начнутся в следующем году. Присылайте свои работы в личные сообщения.

Анимация объектовДобавление субтитров
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александра
 
32 года
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Павел
 
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Анимация
Владислав
 
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4 месяца назад
#1
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