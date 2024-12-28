Дизайнер для анимации и графики

Ищу хорошего дизайнера для выполнения различных задач, включая дизайн и анимацию для видеороликов, титры и подписи. Нужен ответственный, мобильный и оперативный специалист, который будет всегда на связи. Проекты начнутся в следующем году. Присылайте свои работы в личные сообщения.