Дизайнер для анимированного лонгрида

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
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Ищу дизайнера для создания креативного анимированного лонгрида. Лонгрид должен быть не продающий, а развлекательный, со множествами иллюстрациями и анимацией. Если у вас есть опыт создания креативных лонгридов, напишите, пожалуйста, с примерами и ценами.

17 часов назад
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Заявки фрилансеров

Иван
 
31 год
2 дня в сервисе
Был
11 минут назад
17 часов назад