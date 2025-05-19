Розробіть анімацію, в якій 28 фішок доміно падають під дією м’яча. Фішки мають бути реалістичними та містити точки від 1 до 6. Створіть змійку з доміно на столі, де перше фішка вдаряє наступну, поки не впаде остання.
Дизайнер для анимированного лонгрида
Ищу дизайнера для создания креативного анимированного лонгрида. Лонгрид должен быть не продающий, а развлекательный, со множествами иллюстрациями и анимацией. Если у вас есть опыт создания креативных лонгридов, напишите, пожалуйста, с примерами и ценами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $11Анимация1 заявкаОткрыт5 дней назад
Требуется 2D художник-аниматор для создания стилизованных роликов на YouTube. Необходимо отрисовывать несложные сценки с персонажами. Работа удаленная, возможен регулярный поток задач при успешном сотрудничестве. В отклике необходимо прислать примеры работ.Анимация1 заявкаОткрыт5 дней назад
Требуется аниматор для мобильного проекта. Необходимо перенести существующие анимации на новый риг и создать новые анимации для персонажей по референсам. Опыт работы в Maya обязателен, особенно в создании лицевых и телесных анимаций. Работа удалённая, гибкий график, оплата по договорённости.Открыт6 дней назад
Ищется моушн-дизайнер для разработки 3D моушн-дизайна рекламного видео длительностью 30 секунд для Telegram-бота. Необходимо создать привлекательную анимацию, которая эффективно представит функционал бота.Анимация2 заявкиОткрыт6 дней назад
- $80
Требуется разработать одностраничный сайт с анимацией на библиотеке GSAP для десктопной версии. Мобильная версия должна быть без анимации. Опыт в анимации обязателен. Файл с дизайном доступен по указанной ссылке.Закрыт5 дней назад
Требуется дизайнер для создания анимации логотипа бренда, включая разработку анимационных движений для рилзов. Примеры работ должны быть представлены в личном сообщении.Анимация4 заявкиОткрыт7 дней назад
- $15
Необходимо закончить анимацию веб-сервиса в After Effects. Имеется рендер на 95%, требуется добавить один экран, сделать стоп кадры, внести текст и добавить скриншот в конце. Опыт работы в AE обязателен для сохранения стилистики проекта.Открыт8 дней назад
- $20
Необходимо создать 15-секундное анимационное видео в заданном стиле для подкаста. Текст и логотип будут предоставлены. Требуется адаптация видео под форматы 16:9, 1:1 и 9:16 с использованием от 5 до 9 коротких фраз. Проект требует точности и внимательности к деталям.Анимация8 заявокОткрыт15 дней назад
Требуется моушн-дизайнер для создания анимационного ролика презентации брендинга. Ролик должен длиться 1-2 минуты, включать анимацию текста и статические изображения с брендингом. Срок выполнения 7-10 дней, бюджет 15-20 тыс.Анимация5 заявокЗакрыт8 дней назад
Требуется дизайнер для создания оригинальных анимированных эмодзи, соответствующих определенным требованиям и стилю. Эмодзи должны быть привлекательными для использования на различных цифровых платформах. Ожидается высокий уровень креативности и качества в выполнении задания.Анимация2 заявкиЗакрыт10 дней назад