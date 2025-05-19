Дизайнер для анимированного лонгрида

Ищу дизайнера для создания креативного анимированного лонгрида. Лонгрид должен быть не продающий, а развлекательный, со множествами иллюстрациями и анимацией. Если у вас есть опыт создания креативных лонгридов, напишите, пожалуйста, с примерами и ценами.