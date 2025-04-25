Дизайнер для моушн ролика в медицине гинекологии

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  2. Анимация
Открыт1 заявка12 просмотров

Нужен дизайнер для создания моушн ролика на тему медицины, гинекологии. Проект предполагает работу с таргетированной рекламой. Ищем профессионала с опытом в этой области.

Таргетированная реклама
2 дня назад
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Заявки фрилансеров

Даша
 
18 лет
4 дня в сервисе
Была
день назад
2 дня назад