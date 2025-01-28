Дизайнер для создания анимаций в PowerPoint

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  2. Анимация
Закрыт4 заявки18 просмотров

Ищу дизайнера, который умеет создавать анимации в PowerPoint. Нужна анимация из фотографий в различных вариантах. Прошу обращаться тех, кто может сразу приступить к работе.

PowerPointСоздание презентаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Наталія
 
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