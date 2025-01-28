Разработайте веселую анимацию для детей, направленную на обучение базовым навыкам, таким как цвета, цифры и формы. Анимация должна быть яркой, с простыми персонажами и озвучкой, обеспечивающей развивающий контент.
Дизайнер для создания анимаций в PowerPoint
Ищу дизайнера, который умеет создавать анимации в PowerPoint. Нужна анимация из фотографий в различных вариантах. Прошу обращаться тех, кто может сразу приступить к работе.
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