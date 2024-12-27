Дизайнер моушен графики или графического дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки12 просмотров

Ищем дизайнера для создания моушен графики или графического дизайна. Дедлайн по проекту до пятницы, с возможностью внесения правок. После отклика предоставим информацию о нашей компании и условия работы. Также отправим кейсы и условия сотрудничества.

4 месяца назад
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