Требуется разработать анимационное видео, объясняющее принцип работы сервиса. Видео должно включать 75% скринкастов и 25% анимации. Длительность около 2.5 минут. Необходим опыт работы в After Effects и возможность обсуждения идей. Ссылки на предыдущие работы и стоимость обязательны.
Дизайнер с навыками анимации
Ищется дизайнер с навыками анимации для работы над мультяшными картинками. Необходимо отрисовать персонажа (например, девочку), чтобы анимировать движения глаз и рук. Пожалуйста, пришлите портфолио и прайс через личные сообщения.
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