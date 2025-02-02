Дизайнер с навыками анимации

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Закрыт3 заявки12 просмотров

Ищется дизайнер с навыками анимации для работы над мультяшными картинками. Необходимо отрисовать персонажа (например, девочку), чтобы анимировать движения глаз и рук. Пожалуйста, пришлите портфолио и прайс через личные сообщения.

Создание персонажей
3 месяца назад
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