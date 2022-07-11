Требуется создание видео-туториала для YouTube с использованием записи экрана, озвучки и субтитров, дополненных анимацией. Видео длиной 5-10 минут, интересует цена за минуту и сроки выполнения. Также необходимо создать видео с анимацией в стилистике канала длиной 40-60 секунд. Ожидаются примеры работ.
Допомога з практикою в універі
https://learn.ztu.edu.ua/course/view.php?id=4556
треба виконати хоча б 2 практичних завдання по силці, яка вказана вище
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