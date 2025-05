Доработка шаблона на SWiSH

Вот в этому шаблоне

http://www.templatemonster.com/swish-templates/24705.html

на вкладке Solutions при клике на каждую Read More and Click HERE....

Появляется новое окно

Все текстовые данные хранятся в отдельном файле

Его надо доработать

1.Чтобы оно скороллилось

2.Чтобы в него можно было добавлять картинки

Отличным решением будет чтение xml файла