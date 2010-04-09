Ищем специалиста flash. Сделать нужно шапку для сайта в стиле ТНТ, подробное задание отпишу всем участникам, сроки до пятницы 23,00.
Доработка шаблона на SWiSH
Вот в этому шаблоне
http://www.templatemonster.com/swish-templates/24705.html
на вкладке Solutions при клике на каждую Read More and Click HERE....
Появляется новое окно
Все текстовые данные хранятся в отдельном файле
Его надо доработать
1.Чтобы оно скороллилось
2.Чтобы в него можно было добавлять картинки
Отличным решением будет чтение xml файла
Выбранный исполнитель
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